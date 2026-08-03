Vali Yılmaz'dan TÜGVA Yaz Okulu'na anlamlı ziyaret!

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Mahmut Öksüzoğlu, Vali Erdinç Yılmaz'ı ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti. Öksüzoğlu, "Sayın Valimizi yaz okulumuzda, gençlerimizle bir arada görmek bizler için büyük bir mutluluk vesilesi oldu. Gençliğe, eğitime ve geleceğimize verdikleri kıymetli destekler ile nazik ziyaretleri için Sayın Valimiz Erdinç Yılmaz'a şahsım ve TÜGVA Eskişehir ailemiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için öğrenmeye, eğlenmeye ve üretmeye tüm hızımızla devam edeceğiz" dedi.