Vali Yılmaz'dan TÜGVA Yaz Okulu'na anlamlı ziyaret!
Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, TÜGVA Eskişehir Yaz Okulu'nda düzenlenen programda öğrencilerle buluşarak çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, TÜGVA Eskişehir Yaz Okulu'nda düzenlenen programda öğrencilerle buluşarak çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yaz okulu, renkli ve anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Şehit Muhammed Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu'nda devam eden yaz okulu eğitimlerini ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.
Sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet eden ve yürütülen eğitim ile sosyal faaliyetleri yerinde inceleyen Vali Erdinç Yılmaz, gençlerin gelişimine katkı sağlayan bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.
Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Mahmut Öksüzoğlu, Vali Erdinç Yılmaz'ı ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti. Öksüzoğlu, "Sayın Valimizi yaz okulumuzda, gençlerimizle bir arada görmek bizler için büyük bir mutluluk vesilesi oldu. Gençliğe, eğitime ve geleceğimize verdikleri kıymetli destekler ile nazik ziyaretleri için Sayın Valimiz Erdinç Yılmaz'a şahsım ve TÜGVA Eskişehir ailemiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için öğrenmeye, eğlenmeye ve üretmeye tüm hızımızla devam edeceğiz" dedi.
Eğitim, spor ve sosyal faaliyetlerin bir arada sunulduğu TÜGVA Yaz Okulu'nun dönem boyunca çocukların ve gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceği ifade edildi.
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