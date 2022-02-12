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Ekonomi Üsküdar Belediyesi Gemi havuz güverte ve makina bakım onarım hizmeti alacak
Ekonomi

Üsküdar Belediyesi Gemi havuz güverte ve makina bakım onarım hizmeti alacak

Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Gemi havuz güverte ve makina bakım onarım hizmeti alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 13:46:00 -
Üsküdar Belediyesi Gemi havuz güverte ve makina bakım onarım hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Üsküdar Valide Sultan Gemisinin Sörvey Kapsamında Havuz Güverte ve Makina Bakım Onarım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Kat: 4 Üsküdar / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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