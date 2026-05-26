  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP karpuz gibi ikiye bölündü! Özgür Özel destekçilerinden Kılıçdaroğlu’nu küplere bindirecek hamle İngiltere sokaklarında Türk bayraklı kutlama! Acun taraftarı coşturdu! Türkiye genelinde 400 şubesi var: Satışa çıkarılan ünlü döner devine alıcı çıkmayınca yeni karar alındı 49 kişilik dev ekip Afrika’da: Emanetler emin ellerde Aman kutuya para ödemeyin! Baklava alırken bu detaya dikkat BBP lideri Mustafa Destici’yi çılgına çeviren gelişme: Bebek katilinin bu son hadsizliğine geçit verilmeyecek Yolları görenler şaşırıyor! İstanbul Bu Manzarayı Çok Özledi Saat bile belli! Koltuğu kaptıran Özgür Özel, ilk büyük hamlesini bugün yapacak Türkiye'nin gizli hazinesi için flaş karar alındı: Tamı tamına 694 milyon tonluk dev rezerv Doktorları açıkladı! Entübe edilen Kadir İnanır’dan kahreden son dakika haberi
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Aman kutuya para ödemeyin! Baklava alırken bu detaya dikkat
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Aman kutuya para ödemeyin! Baklava alırken bu detaya dikkat

Hatay merkezli bir firma, Kurban Bayramı öncesi tatlı alışverişi yapan vatandaşlara 'dara' uyarısında bulundu.

#1
Foto - Aman kutuya para ödemeyin! Baklava alırken bu detaya dikkat

Baklava almak isteyenler için tartıdaki küçük ayrıntı, kasada ödenecek tutarı değiştirebiliyor.

#2
Foto - Aman kutuya para ödemeyin! Baklava alırken bu detaya dikkat

Hatay merkezli Adana, Osmaniye ve Mersin'de 35 şubesi bulunan bir firma, baklavacılar ve müşterileri arasında sıkça tartışma konusu olan baklava kutusu darası alma tartışmasında bu Kurban Bayramı'nda da sürüyor. Firma, şubelerine ‘Ödemelerinizi kutuya değil baklavaya yapmaktasınız' yazan uyarıcı afiş astı.

#3
Foto - Aman kutuya para ödemeyin! Baklava alırken bu detaya dikkat

Bir kilogramlık baklava kutusunun 100 gram geldiği baklava satışında firma, kutu darası alarak satış yapıyor. Bin TL'lik baklava alan müşterinin sadece kutuya 150 TL verdiğini ifade eden firma bölge sorumlusu Serkan Yücel, ‘İnsanlarımız kutuya değil baklavaya ücret ödesin' sözleriyle Kurban Bayramı öncesi insanları uyardı.

#4
Foto - Aman kutuya para ödemeyin! Baklava alırken bu detaya dikkat

Firmanın bölge sorumlusu Serkan Yücel, baklava kutusunun ağırlığının 100 ile 150 gram ağırlığında geldiğini ifade ederek "Hatay merkezli; Adana, Osmaniye ve Mersin'de olmak üzere toplam 35 şubesi olan bir işletmeyiz. Müşteri memnuniyetini sağlamak adına biz ürünlerimiz tamamen günlük ve tazedir. Üretimlerimiz tamamen günlük yapıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak adına baklava kutularında kutu darası bizim için çok önemlidir. Baklava kutu darası ortalama 100 ila 150 gram arasında geliyor ve normalde kilo oranı pahalı ürünlerde yüksek rakama ulaşan bir sorundur. Biz de bunu tamamen ortadan kaldırmak, müşteri memnuniyeti açısından doğruluk ve dürüstlük adına kutu darasını alıyoruz.

#5
Foto - Aman kutuya para ödemeyin! Baklava alırken bu detaya dikkat

Müşterimiz geldiğinde tamamen istemiş olduğu ürüne göre kutusunu hassas terazide tartıp sıfırlıyoruz, almış olduğu ürünü tamamen kilo olarak veriyoruz. Ve kutunun darasını düşmüş oluyoruz. Boş baklava kutusu ortalama 100 ila 150 gram arası geliyor. Özellikle bin TL'lik bir baklavada ortalama 150 TL sadece kutu için ücret ödemiş olursunuz. Biz de tabii bunun önüne geçebilmek, müşteri memnuniyeti ve doğruluk adına bunu tamamen ortadan kaldırıp kutu darasını alıyoruz. Bayram öncesi özellikle insanlarımıza kutu darasının alındığı işletmeleri tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. İnsanlarımız kutuya değil, tamamen baklavaya ücret ödesin. Baklava alırken kesinlikle baklavanın kutusunun darasını alıp almadığını kontrol edelim. Alınmayan yerlerden tavsiye etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fırıldak Cemal'in heykel sevdası depreşti! Dün şarlatan dediği Özgür Özel'e bugün tapmaya başladı!
Gündem

Fırıldak Cemal'in heykel sevdası depreşti! Dün şarlatan dediği Özgür Özel'e bugün tapmaya başladı!

Siyasi hayatı boyunca daldan dala konmasıyla ve sergilediği omurgasız duruşla tanınan Cemal Enginyurt, geçmişte hakaretler yağdırdığı CHP Ge..
Muhalefetin 'kara para' ortaklığı deşifre oldu: İtirafçı korkudan adını açıklayamamıştı! O siyasetçi Dervişoğlu olduğu ortaya çıktı
Gündem

Muhalefetin 'kara para' ortaklığı deşifre oldu: İtirafçı korkudan adını açıklayamamıştı! O siyasetçi Dervişoğlu olduğu ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama çarkına yönelik yürütülen dev soruşturmada taşlar ye..
Askeri yasak bölgede kaçış hazırlığı: 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
Gündem

Askeri yasak bölgede kaçış hazırlığı: 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

Edirne Uzunköprü'de jandarma ekipleri, 1’inci derece askeri yasak bölgede yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlenen 4 kişiyi yakaladı..
‘Ekrem İmamoğlu bu ülke için çok büyük tehlike’ Nuray Başaran’dan Akit TV’ye özel açıklamalar
Gündem

‘Ekrem İmamoğlu bu ülke için çok büyük tehlike’ Nuray Başaran’dan Akit TV’ye özel açıklamalar

Nuray Başaran, Akit TV ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde CHP’nin 38. Olağan Kurultayı üzerinden çok konuşulacak iddialarda bulundu...
Kılıçdaroğlu o isimleri affetmeyecek! İhraçlar yolda
Siyaset

Kılıçdaroğlu o isimleri affetmeyecek! İhraçlar yolda

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “hain” ifadelerini kullananların disipline sevk edileceğini söyledi. Parti..
Halkçı maskesi takan Özgür Özel'den sokak tiyatrosu! Genel merkezden kovulunca "Meydanlarda bayramlaşacağız" yalanına sarıldı!
Gündem

Halkçı maskesi takan Özgür Özel'den sokak tiyatrosu! Genel merkezden kovulunca "Meydanlarda bayramlaşacağız" yalanına sarıldı!

Mahkeme kararıyla koltuğu elinden kayan ve CHP Genel Merkezi’nden adeta yaka paça dışarı itilen Özgür Özel, içine düştüğü çaresizliği örtbas..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23