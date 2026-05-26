O baraja ziyaretçi yasağı! Su tahliyesini izlemek isteyenler akın edince önlem alındı

Diyarbakır’da Türkiye’nin üçüncü büyük barajı olan Karakaya Barajı’nda süren su tahliyesi, bölgeye yoğun ziyaretçi akınına neden oldu.

Günlerdir devam eden su tahliyesi sebebiyle yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Karakaya Barajı'na girişler yasaklandı. Yetkililerin konuya ilişkin açıklamasında, ''Bu vesile ile suyun akışını izlemek için gelen vatandaşların can güvenliği açısından ikinci bir talimata kadar personel yakınları dahil, çalışanlar dışında hiçbir vatandaşın santrale alınmayacağı, ikinci bir talimata kadar ziyaretçi girişleri yasaklanmıştır'' ifadeleri yer aldı.