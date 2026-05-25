Rusya reddediyoruz diyerek duyurdu: Türkiye ile birleştik
Libya'dan sonra bazı Afrika ülkelerinde paralı asker oluşumu Wagner ile harekete geçen Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması geldi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği yayınladığı son mesajda, Türkiye ile kara kıtada her anlamda birleştiklerini duyurdu.
25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin resmî X hesabından bir mesaj paylaşıldı.
Mesajda, Rusya ve Türkiye'nin "kendi çıkarları için çeşitli Afrika bölgelerinde egemenlik kurmayı amaçlayan bazı uluslararası aktörlerin yeni sömürgeci uygulamalarını reddetmekte" birleştiği belirtildi.
Mesajın devamında, iki ülkenin "Afrika toplumlarını köleleştirmeye ve kıtadaki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik yeni girişimlere karşı sağlam ve dürüst bir yaklaşımı desteklediği" ifade edildi.
