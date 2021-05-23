'Üşengeçlik'te fenomen oldu

Düzce’nin Akınlar Mahallesi'nde bulunan bir sitede görevli olan Aydın Şengül, site içerisinde temizlik yapmaya başladı.

Temizlik sırasında hayvanların getirdiği çöpleri fark eden Şengül, atıkları bir poşetin içerisine topladı.

Sitenin dışındaki çöp konteynerine gitmek yerine, poşeti duvarın üzerinden konteynere fırlattı.

Tam isabet ile yapılan atış, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şengül, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ile kısa sürede bir fenomen haline geldi.

“Dışarıya çıkmaya üşendim”

Hayatında hiç basketbol oynamadığını ve gelen tepkiler sonrasında mutlu olduğunu belirten Şengül, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvanların getirdiği çöpleri gördüm, tüm çöpleri bir poşetin içine topladım. Sonra dışarıya çıkmaya üşendim. Duvarların üzerinden çöp kovasına atık poşetini attım. Poşet, direkt içine girdi. Hayatımızda basketçi olmakta varmış. Sitenin güvenlik kamerası o anları çekmiş. Sosyal medyaya yüklenmiş. Beni tanıyan, tanımayan birçok kişi 'Nasıl yaptın, nasıl becerdin?' diye aradılar. Güzel tepkiler aldım. Arayan soran çok oldu. Özellikle bir arkadaşım aradı tebrik etti. 'Geleyim bir de beraber deneyelim' dedi. Mutlu oldum.”