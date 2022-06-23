Üşengeçlik kazaya neden oldu! 1 ağır yaralı

Denizli’de aynı yöne seyir halindeyken çanta alışverişi yapmak için yan yana gelip yolun ortasında duran iki otomobil, kazaya davetiye çıkardı. Birkaç dakikalık üşengeçliğin neden olduğu kazada ağır yaralanan motosikletlinin yolun ortasında duran iki otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B.A. (27) idaresindeki 20 BCJ 56 plakalı otomobil ile onu takip eden arkadaşı A.K.’nin (30) kullandığı 20 NT 343 plakalı otomobil çanta alışverişi yapmak için yolun sağında durdu. Birkaç dakikalık bir işlem için aracından inmeye üşenen A.K., aracını hareket ettirip orta şeride geçti.

Alışveriş yaparken kaza oldu

A.K., arkadaşı E.B.A.’nın kullandığı otomobilin yanına yanaşıp çanta alışverişini yaptığı sırada aynı yönden hızla gelen Yakup A. (36) kontrolündeki 20 AFP 406 plakalı motosiklet, 20 BCJ 56 plakalı otomobile arkadan çarptı.