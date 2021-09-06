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Dünya

Usame Bin Ladin'in oğlundan İsrail kararı

El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in oğlu Ömer, babasından utanç duyduğunu belirterek İsrail'e ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 08:57:00 -
Usame Bin Ladin'in oğlundan İsrail kararı

ABD'nin 10 yıl önce özel bir operasyonla Pakistan'da öldürdüğü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in oğlu Ömer eşiyle birlikte İsrail’i ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Usama bin Ladin’in en küçük oğlu Ömer, İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth’a yaptığı açıklamada kendisinden babasından sonra el Kaide’nin liderliğini almasının beklendiğini ama kendisinin bunu reddettiğini söyledi.

Ömer, “Babam oğullarını sevdiğinden çok düşmanlarından nefret ediyordu. Harcadığımız hayat için kendimi aptal gibi hissettim. Ve kısa süre sonra onu terk edeceğimi biliyordum” dedi.

Babasını açık açık sattı

Kardeşlerinin “şehit” olmaları gerektiğini söylediğini belirten Ömer, babasının işlediği suçlardan dolayı “utanç ve korku” duyduğunu söyledi.

Şu anda Fransa’da yaşayan Ömer, Yahudi bir aileden olduğunu söylediği eşi ile İsrail’i ziyaret etmeyi planladığını ve ABD’yi ziyaret etme hayali de olduğunu belirtti.

Bütün dinler barış içerisinde yaşamalı

Ömer, “Dünyanın tek bir bütün olarak yaşaması gerektiğine ve bütün dinlerin yan yana barış içinde yaşayabileceğine inanıyoruz” dedi.

Usame Bin Ladin, Mayıs 2011’de ABD Donanma Özel Kuvvetleri tarafından Pakistan’da saklandığı yerde öldürüldü. Bin Ladin’in cesedinin denize atıldığı ileri sürülüyor. (AjansBizim)

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