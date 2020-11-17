  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 Afgan uyruklu tutuklandı
Aktüel

Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 Afgan uyruklu tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 19:57:48 -
Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 Afgan uyruklu tutuklandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan Afgan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, il dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Takibe alınan şüpheli bir otomobil, Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.

Otomobildeki Afganistan uyruklu M.M. ve J.J. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan aramada, şüphelilerin üzerinden ve otomobilden bir miktar eroin, 12 gram skunk, 15 gram da metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı mahkemece tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! Hepsi kapatılıyor
Gündem

İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! Hepsi kapatılıyor

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle İstanbul'da yeni tedbirler uygulamaya konuluyor.
Türk futbolunun köklü ekibinde koronavirüs şoku! Pozitif vaka sayısı 37'ye yükseldi
Spor

Türk futbolunun köklü ekibinde koronavirüs şoku! Pozitif vaka sayısı 37'ye yükseldi

Türk futbolunun köklü ekiplerinden Adana Demirspor’dan yapılan açıklamaya göre, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin daha koronavirüs test..
Uyanış Büyük Selçuklu sonrası bomba gelişme! Yer yerinden oynadı
Gündem

Uyanış Büyük Selçuklu sonrası bomba gelişme! Yer yerinden oynadı

Dün akşam yeni bölümü ile ekranlara gelen TRT 1'in sevilen dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, sosyal medyada gündem oldu. Dizinin 8.bölümü ..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay