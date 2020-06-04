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Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:33:33 -
Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

UŞAK (AA) - Uşak'ta, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, O.D, N.M, Ü.D, G.T. ve F.M. gözaltına alındı.

Adreslerde özel eğitimli narkotik köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramalarda, bir miktar metamfetamin ve esrar, 106 uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.M, Ü.D, G.T. F.M, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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