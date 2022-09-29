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Yerel Uşak'taki orman yangını söndürüldü
Yerel

Uşak'taki orman yangını söndürüldü

Uşak'ın Eşme ilçesinde vatandaşlar tarafından fark edildikten sonra ekiplere haber verilen orman yangını çalışmalar sonucu söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 07:02:00 -
Uşak'taki orman yangını söndürüldü

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyünde kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbarlar sonrası olay yerine 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Ekiplerin titiz çalıştığı yangın kontrol altına alınırken yangın bölgesine gelen Vali Turan Ergün, gerekli bilgileri aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Ergün, yangında yaklaşık olarak 1 buçuk - 2 hektarlık alanın yandığını söyledi.

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