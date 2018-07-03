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Uşak'ta ayı izlerinin görüldüğü bölgeye fotokapan kuruldu

İlk kez bir ayının izlerine rastlayan ekipler bölgeye fotokapan yerleştirdi.

03 Temmuz 2018 Salı 17:39
Uşak'ta ayı izlerinin görüldüğü bölgeye fotokapan kuruldu

Uşak'ın Banaz ilçesindeki ormanlık alanda ayı izlerinin  görüldüğü bölgeye fotokapan kuruldu. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri, Hallaçlar  Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ayı izlerinin görüldüğü bölgeye fotokapan  kurdu. Fotokapanın yakınlarına yiyecek bırakan ekipler, bölgede inceleme yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hüseyin Tekin, gazetecilere  yaptığı açıklamada, daha önce Uşak'ta ayıya rastlanmadığını, ilk kez bu hayvanın  izlerinin görüldüğünü belirterek, "İzlerin bulunduğu bölgeye fotokapan  yerleştirdik. Ekiplerimiz belirli günlerde fotokapanı kontrol edecek. Umarım  ayıyı görüntüleyebiliriz." dedi.

Ayının Uşak'ta bulunmasının biyolojik çeşitlilik açısından önemli  olduğunu belirten Tekin, dağda gezi veya piknik yapan vatandaşları dikkatli  olmaları konusunda uyardı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 17:39
  1. Uşak
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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