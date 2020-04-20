  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Uşak'ta Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 79 yaşına giren kadına doğum günü sürprizi

2020-04-20 16:23:40 -
Uşak'ta Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 79 yaşına giren kadına doğum günü sürprizi

UŞAK (AA) - Uşak'ta Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, 79 yaşına giren kadına doğum günü sürprizi yaptı.

Konya’da yaşayan Sevim Badilli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yanında olamayacağı annesi Pembe Tüyan'ın doğum gününü kutlamak istediğini belirterek, Uşak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden destek istedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Tüyan'ı ziyaret ederek doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Duygulanan Pembe Tüyan, çocukları ve torunlarıyla görüntülü konuşarak hasret giderdi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "İçimizi ısıtan bir doğum gününe dahil olmaktan dolayı çok mutlu olduk. Pembe teyzemizin doğum gününü kutluyorum. Allah sağlık ve mutluluk versin." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı