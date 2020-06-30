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Aktüel

Uşak'ta silahla vurulan restoran işletmecisi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-30 11:21:08 -
Uşak'ta silahla vurulan restoran işletmecisi hayatını kaybetti

UŞAK (AA) - Uşak'ta çıkan tartışmada silahla vurulan restoran işletmecisi öldü.

Alınan bilgiye göre, Dikilitaş Mahallesi Şeref Caddesi'nde restoran işleten Ahmet Yılmaz (37) ile gece saatlerinde restorana gelen 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Yılmaz'a silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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