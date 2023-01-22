  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eski NATO komutanından Türkiye'ye küstah şantaj! Haddini bil edepsiz

İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edildi! İşte verilen ceza

Moskova'da idari binalara S-300 yerleştirildi

Numan Kurtulmuş: Ateşle oynadıklarının farkına varmaları lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kopartılan fırtınayı görüyorsunuz

TOGG'dan sürpriz Türkiye kararı! Çekilişe katılanlara ücretsiz hak verilecek! Olay gelişme: Başvuru ilgi gördü

Alçak saldırı sonrası İsveç markalarına boykot çağrısı

Fotoğrafları basında gündem olmuştu! Erzurum Valisi Okay Memiş o fotoğraf karesini açıkladı

Denizde 'altın' gibi keşif! Büyük olay emareleri görüldü: 10 yıl içerisinde her yeri istila edebilir ve oldukça pahalı

Yeni Akit H.K.G. davasında gerçekleri ortaya çıkardı! Cübbeli Ahmet Hoca 'sohbet niteliğinde' diyerek haberi cemaate okudu
Yaşam Uşak’ta sıcak saatler! Kamyonetinde ölü bulundu
Yaşam

Uşak’ta sıcak saatler! Kamyonetinde ölü bulundu

Uşak'ta bir kişi kamyonetinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu .

Yeniakit Publisher
2023-01-22 07:49:00 -
Uşak’ta sıcak saatler! Kamyonetinde ölü bulundu

Uşak'ta kamyonet sürücüsü silahla vurulmuş halde aracında ölü bulundu.

İzmir-Uşak kara yolu Dikilitaş Kavşağı yakınlarında şüpheli bir kamyonetin yolda durduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kara yolunda duran kamyonetin sürücüsünün tabancayla vurulduğunu tespit etti.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsü Osman Akyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akyıldız'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kamyonetin çeşitli yerlerine mermilerin isabet ettiğini tespit eden polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Bu metro en hızlısı olacak
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Bu metro en hızlısı olacak

Yaşam

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Bu metro en hızlısı olacak

Kayıplara karıştı! 77 yaşındaki yaşlı adama ne oldu?
Kayıplara karıştı! 77 yaşındaki yaşlı adama ne oldu?

Yaşam

Kayıplara karıştı! 77 yaşındaki yaşlı adama ne oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayları yarın açıklıyor! Kimler yapılandırma paketinden yararlanacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayları yarın açıklıyor! Kimler yapılandırma paketinden yararlanacak?

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayları yarın açıklıyor! Kimler yapılandırma paketinden yararlanacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23