  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Uşak’ta Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Uşak’ta jandarma ekipleri tarafından Roma dönemine ait 2 adet tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 17:18:46 -
Uşak’ta Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Uşak’ta jandarma ekipleri tarafından Roma dönemine ait 2 adet tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şahıs teknik takibe alındı. Şahsın tespit edilen adresine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Roma dönemine ait 1 adet kandil ve 1 adet gözyaşı şişesi ele geçirildi.


Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı