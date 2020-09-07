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Aktüel Uşak'ta otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti
Aktüel

Uşak'ta otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-07 23:21:20 -
Uşak'ta otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit yaşamını yitirdi.

Müteahhit Yahya Alemdar (42), Ahmetler Köyü Hayribey Mahallesi'ndeki şantiyesinden otomobiliyle çıktıktan sonra silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alemdar, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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