Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var
Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.20 Ağustos 2019 Salı 13:23
Hatay'danİzmir'e giden Oğuz Reyhanoğlu'nun (29) kullandığı otomobil, Hamamboğazı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Otomobilde sıkışan Cansu Demirkol (23), itfaiye ekibince çıkarıldı.
Yaralanan sürücü Reyhanoğlu ve Demirkol, ambulansla hastaneye götürüldü.
Cansu Demirkol'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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