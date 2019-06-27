Uşak'ta otomobil devrildi: Ölü ve yaralılar var
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.27 Haziran 2019 Perşembe 12:53
Selami Yüce'nin (30) kullandığı otomobil, Banaz İlçesi Kızılhisar Köyü kavşağında devrildi.
Kazada sürücü Yüce ile otomobilde bulunan yakınları Şahizar (56), Devlet (59), İsmet (55), İlknur (29), Hasan (8) ve Burçak Yüce (2) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralılardan İsmet Yüce burada yapılan müdaheleye rağmen kurtarılmadı.
Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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