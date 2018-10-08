Uşak'ta otomobil devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.08 Ekim 2018 Pazartesi 10:27
Atakan Acar 'ın (28) kullandığı 64 FS 733 plakalı otomobil, Gedikler köyü yakınlarında devrildi. Otomobilde bulunan Şerif Ahmet Akgül (29), kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sürücü, Galip Ulusoy (27) ve Coşkun Ergin (30), 112 Acil Servis ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ulusoy’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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