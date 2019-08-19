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Uşak'ta otomobil ağaca çarptı! Ölü ve yaralılar var

Uşak'ta otomobil ağaca çarptı, 2 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:43
Uşak'ta otomobil ağaca çarptı! Ölü ve yaralılar var

Uşak'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Hasan Kayan'ın (38) kullandığı 33 EFA 65 plakalı otomobil,  Atatürk Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarptı.

Araçta bulunan Murat Hartan (27) ile Ahmet Gezer (22) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan sürücü Kayan, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:43
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  4. Atatürk Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı

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