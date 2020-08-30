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Aktüel Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-30 03:20:12 -
Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

UŞAK (AA) - Uşak'ta 2 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çevre köyü ile Dağyenice köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Uşak İtfaiyesi müdahale etti.

3 arazöz, 1 tanker, 2 itfaiye ekibinin görev aldığı söndürme çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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