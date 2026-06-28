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Yerel Uşak'ta korkunç olay! Balkondan düşen genç kadın hayatını kaybetti
Yerel

Uşak'ta korkunç olay! Balkondan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Uşak'ta korkunç olay! Balkondan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Uşak’ın Fatih Mahallesi’nde üç katlı evin son katındaki balkonundan zemine düşen 38 yaşındaki Nurkadın Sağlam hayatını kaybetti.

Uşak’ta 3 katlı evin balkonundan düşen kadın vefat etti. Olay, Uşak merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı bir evin son katında oturan Nurkadın Sağlam (38), henüz bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan zemine düştü.

 

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nurkadın Sağlam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sağlam'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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