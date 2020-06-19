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Aktüel

Uşak'ta kolu kopan kişi ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 19:06:47 -
Uşak'ta kolu kopan kişi ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

UŞAK (AA) - Uşak'ta iş kazası sonucu sağ kolu kopan 19 yaşındaki Suriyeli genç, ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesinde bir iplik fabrikasında çalışan Suriyeli Ahmet Eşşeyhabo, kolunu makineye kaptırdı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağ kolu dirsek üstünden kopan genç, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Eşşeyhabo, ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle Uşak Havalimanı'ndan Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.



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