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Aktüel Uşak'ta kocasını öldüren kadın tutuklandı
Aktüel

Uşak'ta kocasını öldüren kadın tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 20:39:01 -
Uşak'ta kocasını öldüren kadın tutuklandı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı.

Tartıştığı eşi İsmail Çakır'ı (35) bıçaklayıp öldüren S.Ç. (32) ile annesi F.S. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

S.Ç, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, annesi F.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Hacım köyünde yaşayan İsmail Çakır ila eşi S.Ç. ve kayınvalidesi F.S. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle S.Ç. eşini bıçaklamıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İsmail Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlenmiş, S.Ç. ve F.S. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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