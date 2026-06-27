Fransa’da sıcaklara termal battaniyeli önlem! Okul ve hastane camları böyle kaplandı

Fransa’da kavurucu sıcaklara karşı okul, hastane ve evlerde dikkat çeken bir yöntem uygulanmaya başladı.

Çözüm termal battaniyelerde bulundu

İlk yardım müdahale ekiplerinin kullandığı termal battaniyeler, aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, hastalar ve öğrenciler için geçici çözüm olarak kullanılmaya başlandı.

Bazı vatandaşlar evlerinin, veliler ise sıcak sınıflarda eğitim gören çocuklarının okullarının camlarını termal battaniyeyle kapladı. Öte yandan, klimasız kamu hastanelerinde de bu yönteme başvuruldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, aşırı sıcakların etkili olduğu ülkede Angers ve Quiestede kentlerinde veliler, çocuklarının eğitim gördüğü okulların camlarını termal battaniyeyle kapladı.

Lannion ve Dax kentlerindeki hastanelerde görev yapan personel de hasta odalarındaki hava sıcaklığını azaltmak amacıyla camlara termal battaniye yerleştirdi.

Ülkenin farklı kentlerinde evinde kliması bulunmayan bazı vatandaşlar ise aşırı sıcaklar nedeniyle geceleri uyuyabilmek için otellere gitmeyi tercih ediyor.

Otele bütçe ayıramayan vatandaşlar arasında evlerinin camlarını termal battaniyeyle kaplayanların sayısı giderek artıyor.

Vatandaşların evlerinin camlarını termal battaniyeyle kaplamasının ardından eczaneler başta olmak üzere bazı satış noktalarında söz konusu ürünü bulmakta zorluk yaşanıyor.