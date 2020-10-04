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Aktüel Uşak'ta jandarmanın kaplumbağaların güvenli geçişi için trafiği durdurması kamerada
Aktüel

Uşak'ta jandarmanın kaplumbağaların güvenli geçişi için trafiği durdurması kamerada

Vali Kocabıyık, vatandaşların cep telefonuyla çektiği kaplumbağaların geçiş anı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak jandarma ekiplerine teşekkür etti

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:34:23 -
Uşak'ta jandarmanın kaplumbağaların güvenli geçişi için trafiği durdurması kamerada

UŞAK (AA) - Uşak'ta kara yolunda 4 kaplumbağa gören jandarma ekipleri, trafiği durdurarak güvenli geçişlerini sağladı.

Devriye faaliyetlerini sürdüren Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayaağıl köyü yakınlarında 4 kaplumbağanın yolun karşısına geçmeye çalıştığını fark etti.

Bölgede duran jandarma ekipleri, yoldaki trafik akışını durdurarak kaplumbağaların güvenli bir şekilde karşıya geçmesini bekledi.

Kaplumbağaların geçişini tamamlaması ile yol tekrar trafiğe açılırken, o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

- Vali Kocabıyık görüntüleri paylaştı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık da "Uşak Kayaağıl bölgemizde önleyici hizmet devriyemiz yoldan geçmeye çalışan dört kaplumbağaya rastlıyor. Müdahale etmeden geçişlerini sağlamışlar. Bu özel günde bize böyle şefkat ve merhamet dolu görüntüleri yaşattıkları için teşekkürler." notuyla görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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