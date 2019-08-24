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Uşak’ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uşak’ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 19:10
Uşak’ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uşak’ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın uzun uğraşlar sonucu havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, yangın, Banaz ilçesi Hasanköy sınırları içindeki Gebelidere mevkisinde çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler ormanlık alanın büyük bir kısmını sardı. Yangına 4 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait yaklaşık 15 arazöz, itfaiye ekipleri ile müdahale edildi. Helikopterler Yenice, Düzlüce, Karaköse, Ahat, ve Kaplangı göletlerinden aldıkları su ile yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 19:10
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