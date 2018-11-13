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Uşak'ta çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Tamirat için çıktığı evinin çatısından düşen Otçu, yaşamını yitirdi.

13 Kasım 2018 Salı 10:46
Uşak'ta çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Olay, dün saat 11.00 sıralarında kent merkezine 3 kilometre mesafedeki Bozkuş köyünde meydana geldi. Osman Otçu, iki katlı evinin su sızdıran çatısına çıkıp tamirat yapmaya başladı. Bu sırada ayağı kayan Otçu, dengesini yitirip yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Otçu, ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otçu, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:46
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