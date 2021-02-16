Uşak’ta bugün okullar tatil mi 16 Şubat? Uşak’ta yarın okullar tatil mi? Bugün yüz yüze eğitim var mı?
Uşak’ta yüz yüze eğitim var mı? Yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken gözler 'okullar tatil mi' sorusunun yanıtı için valiliklere döndü. Uşak’ta okulların yüz yüze eğitime başlaması beklenirken bugün kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Uşak’ta bugün 16 Şubat Salı günü okullar tatil olacak mı? Uşak’ta bugün okullar tatil mi? Uşak’ta köy okulları tatil mi? soruları hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Uşak’ta kar tatilinin olup olmadığına ilişkin Uşak Valiliğinden açıklama geldi. İşte Uşak kar tatili son dakika haberleri.
Uşak'ta buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kentte buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların beklendiği belirtildi.
Uşak'ta yüz yüze eğtim kaç gün yok?
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre oluşabilecek buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar sebebiyle, 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim öğretime iki gün ara verilmiştir. Bu tarihlerdeki eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemiyle devam edecektir." Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelin de iki gün idari izinli sayılacağı bildirildi.