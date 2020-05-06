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Uşak'ta bisiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:04:18 -
Uşak'ta bisiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

UŞAK (AA) - Uşak'ta iki çocuğun hafif sıyrıklarla atlattığı bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın görüntüleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre 13 yaşındaki H.A'nın kullandığı bisiklet önceki gün, Elmalıdere Mahallesi'nde S.D. idaresindeki 20 F 8818 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada H.A, aracın altında kaldı. Kendisi de bisiklette olan ve çarpışmanın ardından ayağa kalkan arkadaşı, H.A'yı aracın altından çıkardı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan H.A, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde virajlı yolda, otomobil ile bisikletin çarpıştığı, H.A.'nın arkadaşı tarafından otomobilin altından çıkarıldığı görülüyor.


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