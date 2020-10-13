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Aktüel Uşak'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı
Aktüel

Uşak'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 22:57:20 -
Uşak'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı

UŞAK (AA) - Uşak'ta alkollü bir sürücü otomobiliyle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

M.Ö. yönetimindeki 64 DF 652 plakalı otomobil, Mehmet Topaç Bulvarı'nda refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Sürücünün yara almadığı kazada çarpmanın etkisiyle direk yola devrildi.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücünün 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye, idari para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu.



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