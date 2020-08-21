  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uşak'ta ağaca çarparak alev alan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aktüel

Uşak'ta ağaca çarparak alev alan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 12:22:50 -
Uşak'ta ağaca çarparak alev alan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Karahallı ilçesinde ağaca çarparak alev alan otomobildeki yolcu öldü, sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.T. (35) yönetimindeki 64 LT 031 plakalı otomobil, Çokaklı Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, araçtaki Nevin Soğukkuyu'nun (34) hayatını kaybettiği belirlendi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.T'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun
Gündem

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan
Gündem

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın büyük bir müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası Zonguldak açıkla..
Başkan Erdoğan'ın müjdeyi nerede açıklayacağı belli oldu
Gündem

Başkan Erdoğan'ın müjdeyi nerede açıklayacağı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün cuma günü açıklayacağını duyurduğu müjdeyi cuma namazı sonrası İstanbul'da açıklayacağı öğrenildi...
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı