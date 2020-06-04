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Aktüel

Uşak’ta 5 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Uşak’ta polis tarafından 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:02:47 -
Uşak’ta 5 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Uşak’ta polis tarafından 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan narkotik ekipleri, 5 şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından harekete geçen ekipler 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise


1,55 gram metamfetamin, 1,9 gram esrar, 6 adet extacy ve 100 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıslardan ise N.M. (36), Ü.D.(43), G.T. (31), F.M. (34) tutuklanırken, O.D. (22) isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Operasyonlar sonunda 11 şahsa ise ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.

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