Uşak’ta 15 bin sazan yavrusu göletlere bırakıldı

Uşak’ın Banaz ilçesinde 15 bin sazan yavrusu göletlere bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü’nde üretilen sazan balıkları Banaz ilçesinde ki göletlerde suya bırakıldı. 2019 yılı balıklandırma programı kapsamında Banaz ilçesinde belirlenen göletlere 15 bin sazan yavrusu bırakıldı. Gerçekleştirilen programaBanaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz Tarım ve Orman Müdürü İsmail Ünal ve köy muhtarları katıldı. Tarım ve Orman BakanlığıAkdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü’nde 2019 yılında üretilen 5,1 milyon balık yavrusunun 727 gölete bırakılacağı öğrenildi. Yavru balıkların anaç hale gelmesi için 3 yıllık bir süre gerektiğinden özellikle balıklandırma yapılan göletlerin korunması ve sürdürülebilir avcılık yapılması gerektiği vurgulandı.