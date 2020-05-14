Uşaklılar maske takmadan sokağa çıkmıyor

UŞAK (AA) - Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanması kararına vatandaşların uyum sağladığı gözleniyor.

Uşak Valiliğince İl Hıfzısıhha Kurulu kararı kapsamında getirilen sokakta maske takma zorunluluğu üzerine vatandaşlar, İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım gibi işlek caddelerde maskeleriyle dolaştı.

Polis ekiplerinin maske denetimi yaptığı kentte vatandaşlar, alınan karardan memnun.

Vatandaşlardan Serkan Kara, virüsün insanları ve hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Maske takma zorunluluğu yerinde bir karar oldu. Virüsün yayılmasını engellemek açısından maske takmak oldukça önemli. Herkes maske taksın. Çünkü kimin virüslü olduğunu bilmiyoruz. Maske takarak da önlem almış oluyoruz." dedi.

Yunus Işık ise "Maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi milletin sağlığı ve geleceği için oldukça iyi oldu." ifadesini kullandı.







