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Dünya Uşaklığını belli etti! Devlet başkanından skandal sözler: Fransız kültürünü yayacağız
Dünya

Uşaklığını belli etti! Devlet başkanından skandal sözler: Fransız kültürünü yayacağız

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Fransız dili ve kültürüne bağlı kalmak istediklerini belirterek, bunu bölgede de yaymaya çalışacaklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 20:34:00 - 2021-12-06 20:40:51
Uşaklığını belli etti! Devlet başkanından skandal sözler: Fransız kültürünü yayacağız

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Uluslararası Frankofon Örgütü Orta Doğu Bölgesel Temsilcilik Ofisinin Beyrut'ta açılmasına ilişkin bir imza töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Avn, Başbakan Necib Mikati, ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile Frankofon Organizasyonu Direktörü Geofrroi Montpetit katıldı.

Avn, imza töreninde yaptığı konuşmada, Temsilcilik Ofisinin Beyrut'ta açılmasına vesile olanlara teşekkür etti.

Uluslararası Frankofon Örgütü Orta Doğu Bölgesel Temsilcilik Ofisinin Beyrut'ta açılmasının önemli bir adım olduğunu, Fransız dili ve kültürüne bağlılıklarına katkı sağlayacağını söyleyen Avn, "Böyle bir temsille, çalışmalarımızı ve kültürel ilerlememizi bu dil üzerinden sürdüreceğiz ve bunu bölgede yaymak için de çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Lübnanlıların Orta Doğu'da Fransızca konuşan ilk ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Avn, Lübnan'daki okullarda Fransızcanın her zaman ana dil olarak seçildiğine işaret etti.

Avn'ın konuşmasının ardından Uluslararası Frankofon Örgütü Orta Doğu Bölgesel Temsilcilik Ofisinin Beyrut'ta açılmasına ilişkin anlaşma Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ve Frankofon Organizasyonu Direktörü Montpetit tarafından imzalandı.

Resmi dilin Arapça olduğu Lübnan'da Fransızca ise 2'nci dil olarak yoğun bir şekilden tüm bakanlık işlemlerinde kullanılıyor. Lübnan Anayasası'nın 11'nci maddesinde, resmi dilin Arapça olmasına rağmen bazı durumlarda yasalara göre Fransızca kullanılabileceği ifade ediliyor.

Lübnan'da halihazırda para banknotlar, araç plakaları, yol işaretleri ve kamu binaları üzerinde Arapçanın yanında Fransızca da kullanılıyor.

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