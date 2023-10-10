  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bursa Mevlevihanesi 98 yıl aradan sonra açıldı: 1615'te kuruldu, 1925'te yasayla kapatıldı: Başkan Aktaş, özgün kimliğiyle ayağa kaldırdı

Putin: Bağımsız Filistin devleti kurulmalı!

Filistinli yaşlı adama akıl dışı "taciz" suçlaması!

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni İstanbul'da yakalanmıştı! Flaş gelişme: ifadesi ortaya çıktı

Uzman isimden gram altın için tahmin verildi! Altında 'güvenli liman' diyerek duyurdu: Dolar kuru ve petrolde yön ne olur?

Akdeniz'den hazine fışkırdı! Külçe külçe altın çıkıyor

IMF'nin raporunda ortaya çıktı! Dolar kuru için akılalmaz tahmin... 30, 40, 50 değil, duyan 'yok artık' diyecek

Bunların PKK'dan ne farkı var?! İsrail saflarında savaşmak isteyen Kemalist Türkler

15 Temmuz darbe girişimi davasında 145 sanık yeniden yargılanıyor

İyice kayışı kopardılar! CHP’nin Demirtaş'a demediği sadece bu kalmıştı
Tarım Uşaklı kadınların tarhana imecesi girişim hikayesine dönüştü
Tarım

Uşaklı kadınların tarhana imecesi girişim hikayesine dönüştü

Yeniakit Publisher
2023-10-10 22:31:00 -
Uşaklı kadınların tarhana imecesi girişim hikayesine dönüştü

Uşak’ın Banaz ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, tarhana üretimiyle başarılı bir girişime imza attı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde ziraat yüksek mühendisi olarak görev yapan Sevinç Kacargil, eşinin memleketi Düzlüce köyündeki dededen kalma evi restore etti.

Tatillerini köyde geçiren Kacargil, imece halinde tarhana yapan kadınlara Uşak’ın tescilli lezzeti tarhananın imeceyle üretilerek ülke geneline pazarlanabileceğini anlattı.

İnternet üzerinden alınan küçük siparişlerle başlayan üretimi, talebin hızla artmasıyla büyüten kadınlar, 2021 yılında Düzlüce Köyü Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu. Köydeki atıl okul binasını gerekli izinleri alarak üretim yapabilecekleri alana dönüştüren kadınlar, tarhananın yanı sıra salça, turşu ve meyve kurusu üretmeye başladı.

Üye 7 kadının yanı sıra 8 kadına istihdam sağlayan kooperatif, bu yıl 2,5 ton tarhanayı satış noktaları ve internet siparişleri için hazırlıyor. Kooperatif başkanı Sevinç Kacargil, “İlk yılımızda bir çuval unla tarhana yapmaya başladık. O yıl üretimimiz yaklaşık 250 kilo kadardı. 2 yıl içerisinde miktarımız arttı. Bu yıl hedefimiz 2-2,5 ton. Ürünlerimizi İzmir, İstanbul, Ankara gibi yerlere gönderiyoruz. İşler büyüyor” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23