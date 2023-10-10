Uşaklı kadınların tarhana imecesi girişim hikayesine dönüştü

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde ziraat yüksek mühendisi olarak görev yapan Sevinç Kacargil, eşinin memleketi Düzlüce köyündeki dededen kalma evi restore etti.

Tatillerini köyde geçiren Kacargil, imece halinde tarhana yapan kadınlara Uşak’ın tescilli lezzeti tarhananın imeceyle üretilerek ülke geneline pazarlanabileceğini anlattı.

İnternet üzerinden alınan küçük siparişlerle başlayan üretimi, talebin hızla artmasıyla büyüten kadınlar, 2021 yılında Düzlüce Köyü Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu. Köydeki atıl okul binasını gerekli izinleri alarak üretim yapabilecekleri alana dönüştüren kadınlar, tarhananın yanı sıra salça, turşu ve meyve kurusu üretmeye başladı.

Üye 7 kadının yanı sıra 8 kadına istihdam sağlayan kooperatif, bu yıl 2,5 ton tarhanayı satış noktaları ve internet siparişleri için hazırlıyor. Kooperatif başkanı Sevinç Kacargil, “İlk yılımızda bir çuval unla tarhana yapmaya başladık. O yıl üretimimiz yaklaşık 250 kilo kadardı. 2 yıl içerisinde miktarımız arttı. Bu yıl hedefimiz 2-2,5 ton. Ürünlerimizi İzmir, İstanbul, Ankara gibi yerlere gönderiyoruz. İşler büyüyor” dedi.

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