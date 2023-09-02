Uşak’ın tüm suyu bakın nereden geliyor

AK Parti il binasında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, “İlimizi büyütmek için hep birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Bu topraklar bizlerden geleceğe miras kalacaktır Bu topraklar bizlerden geleceğe miras kalacaktır. Bunu içinde oluşabilecek her türlü endişeye karşı önlemleri almaya devam ediyoruz. Murat Dağında maden çıkarılmasıyla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Murat Dağında gerçekleştirilecek altın medeni ocağı kurulmasının çevre üzerindeki olumsuz etkililerini çok iyi biliyoruz. Altın madeni işletmeciliği için büyük miktarda su kullanımı gerekmektedir. Bu da su kaynaklarının azalmasına ve yer altı su seviyesinin düşmesine neden olacaktır. Madende kullanılan atık suların yeryüzü ve yer altı sularını kirletme riski taşımaktadır. AK Parti olarak vatandaşlarımızın sağlığını etkileyecek hiçbir faaliyete izin vermedik vermeyeceğiz. Murat Dağı’ndaki altın medeni ile ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizle Ankara’ya giderek Çevre Şehircilik ve İklim bakanlığı yetkileri ile gerekli görüşmeleri yaptık. Murat Dağı bizimdir. Bizim kalacaktır” dedi.

Çakın; “Uşak’ın tüm suyu Murat Dağı’ndan geliyor belediye olarak itiraz ettik”

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise “Uşak’ın tek su kaynağı Murat Dağı’dır. Bizim Belediye olarak başka su temin şansımız yok. Geçmiş yıllarda da belediye olarak mahkemede dava açıp kazanmıştık. Şirket bu kez Uşak olarak bizi kapsama alanı dışına çıkarmış. Ancak, belirttiğim gibi suyumuzu Murat Dağı’ndan geliyor. Uşak olarak biz müdahiliz. Şirketin yeni başvurusuna da belediye olarak itirazımızı yaptık. Suyumuzu korumak için her şeyi yaparız” dedi.

Çakın, şu anda Küçükler Göleti’nde Uşak’ın su sıkıntısı çekmeyecek seviyede su olduğunu, devletin Gökkaya Barajı yapımı için çalışmalarının devam ettiğini, Baybulan dersi ve Baltalı Gölet’inden Küçükler Göletine su taşımak için belediye olarak çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Çakın’da sözlerini, 30 Ağustos ve Uşak’ın Düşman İşgalinden Kurtuluş’unun 101. yılını kutlayarak tamamladı.