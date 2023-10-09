Uşak Üniversitesi akademisyenleri, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde yer aldı

Stanford Üniversitesinin; bilim insanlarının nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, yapılan atıf sayısı, patent sayısı ve h-indeksi gibi bilimsel ölçütler kullanarak her yıl oluşturduğu dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesi Elsevier dergisinde geçtiğimiz günlerde yayımlandı. 22 bilimsel alan ve 174 alt alanda yapılan sıralama, “Yıllık Etki” ve “Kariyer Boyu Etki” olarak iki kategoride listelendi.

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde Uşak Üniversitesinden 7 isim yer aldı

Uşak Üniversitesinden “Yıllık Etki” kategorisinde 6 öğretim üyesi, "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde ise 5 öğretim üyesi listede yerini aldı.

Yayımlanan listede Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hakan Çalışkan, Prof. Dr. Yaşar Gök, Prof. Dr. Osman Asi ile Doç. Dr. Onur Güneşer, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Uğulu ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Yavuz Karahan yer aldı.

Akademisyenlerin bilimsel üretkenliği ve çalışmalarının kalitesi gibi ölçütler kullanılarak yapılan sıralamada ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer alan öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesinin uluslararası sıralamalarda yer almaya devam ettiğini belirtti. Prof. Dr. Savaş, Uşak Üniversitesi akademisyenlerinin bilimsel çalışma, proje ve yayınlarıyla geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer almasından duydukları memnuniyeti dile getirerek “Uşak Üniversitesi olarak uluslararası başarılarımız tesadüf değildir. Kalite odaklı çalışmalarımız uluslararası başarıları da beraberinde getiriyor. Bir kez daha açıklanan listede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyduk. Öğretim üyelerimizin başarıları genç akademisyenlerimize rol model olmaktadır” dedi.



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Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) tüm çalışmalarında Uşak Üniversitesine tam destek verdiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Savaş ‘‘YÖK Başkanı Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Uşak Üniversitesini bulunduğu noktadan daha da ileriye götürmek için Uşak Üniversitesi ailesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında da önemli başarılara imza atmaya devam edecektir’’ ifadelerini kullandı.

Uşak Üniversitesinden “Yıllık Etki” kategorisinde yer alan öğretim üyeleri:



Sıralama: 49.922 - Prof. Dr. Hakan Çalışkan



Sıralama: 133.959 - Prof. Dr. Ekrem Savaş

Sıralama: 170.961- Prof. Dr. İlker Uğulu



Sıralama: 207.029- Prof. Dr. Osman Asi



Sıralama: 334.902- Doç. Dr. Onur Güneşer



Sıralama: 587.319- Doç. Dr. Ali Yavuz Karahan

Uşak Üniversitesinden “Kariyer Boyu Etki” kategorisinde yer alan öğretim üyeleri:



Sıralama: 177.506 - Prof. Dr. Hakan Çalışkan



Sıralama: 190.979 - Prof. Dr. Ekrem Savaş



Sıralama: 326.392- Prof. Dr. Yaşar Gök



Sıralama: 361.112- Prof. Dr. Osman Asi



Sıralama: 475.936- Prof. Dr. İlker Uğulu