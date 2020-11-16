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Ekonomi Uşak Ticaret Borsası
Ekonomi

Uşak Ticaret Borsası

Makarnalık buğdayın kilogramı 2,-2,20 lira aralığında işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:48:53 -
Uşak Ticaret Borsası

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün

En Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday2,002,20
Ekmeklik buğday1,802,00
Yemlik arpa1,651,70
Nohut4,004,50
Beyaz haşhaş24,0024,00
Mavi haşhaş18,0018,00
Sarı haşhaş22,0022,00
Susam14,0015,00


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