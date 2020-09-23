  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Uşak Ticaret Borsası
Ekonomi

Uşak Ticaret Borsası

Makarnalık buğdayın kilogramı 1,85-1,95 lira aralığında işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:46:33 -
Uşak Ticaret Borsası

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 85 kuruştan, en yüksek 1 lira 95 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday 1,85 1,95
Ekmeklik buğday 1,65 1,70
Yemlik arpa 1,35 1,37
Nohut 3,00 3,50
Beyaz haşhaş 24,00 24,50
Mavi haşhaş 18,00 18,00
Sarı haşhaş 22,00 22,50

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lozan anlaşması ihlal edildi! Türkiye Ege’de NAVTEX ilan etti
Gündem

Lozan anlaşması ihlal edildi! Türkiye Ege’de NAVTEX ilan etti

Türkiye, Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği gerekçesi ile Ege’de yeni NAVTEX ilan etti. 24 Eylül saat 11.00’e kadar ge..
22 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

22 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 639 oldu. 1692 kişiye daha korona..
Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Gündem

Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama

Edirne’de 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım aracı kısıtlaması getirildi.
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı