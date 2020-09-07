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Ekonomi Uşak Ticaret Borsası
Ekonomi

Uşak Ticaret Borsası

Makarnalık buğdayın kilogramı 1,85-1,90 lira aralığında işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:41:53 -
Uşak Ticaret Borsası

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 85 kuruştan, en yüksek 1 lira 90 kuruştan işlem gördü.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira)
Makarnalık Buğday 1,85 1,90
Ekmeklik Buğday 1,65 1,70
Yemlik Arpa 1,35 1,37
Nohut 3,50 4,00
Beyaz Haşhaş 23,0023,50
Mavi Haşhaş 17,00 17,50
Sarı Haşhaş 20,00 21,00

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