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Eğitim Uşak okullar tatil mi? Uşak yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Eğitim

Uşak okullar tatil mi? Uşak yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Uşak okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle okullarda aylardır yüz yüze eğitim verilmiyor. Alınan kararla köy okullarında 15 Şubat’ta yüz yüze eğitim başlayacak. Ancak bazı şehirlerde yoğun kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. Peki, Uşak’ta okullar tatil mi? Yüz yüze eğitime ara mı verildi? Uşak’ta okullar ne zaman açılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 00:54:00 -
Uşak okullar tatil mi? Uşak yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle okullarına hasret kalan milyonlarca öğrenci 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacak. Ancak kar yağışı sebebiyle pek çok ilde yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Uşak’ta okullar tatil mi?

Uşak okullar tatil mi? Uşak yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, günün ilk saatlerinden itibaren, ani ve sert sıcaklık düşüşleriyle birlikte kar yağışının başlayacağı ve yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 15 Şubat Pazartesi bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

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