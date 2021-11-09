  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Uşak merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 17 kişi yakalandı
Yerel

Uşak merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 17 kişi yakalandı

Uşak merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda, 17 şüpheli yakalanarak emniyete gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 15:50:00 -
Uşak merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 17 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "silah kaçakçılığı", "tehditle çek senet tahsil etmek" gibi suçları işlediği öne sürülen organize suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Muğla'da belirlenen 27 adrese, 47 ekip ve 220 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda 5 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, iki kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ve mermi ile 2,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat oyuncusundan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması: Oktay Kaynarca ile görüştüm
Medya

Teşkilat oyuncusundan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması: Oktay Kaynarca ile görüştüm

'Teşkilat' dizisinde rol alan Turgut Tunçalp, ekranlara veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili konuştu.
Spor Bakanlığı'ndan uzatma kararı
Spor

Spor Bakanlığı'ndan uzatma kararı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ile kredi başvurularını yarın gün sonuna kadar uzattı..
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Benzin fiyatlarına 11 Kasım itibariyle 30 kuruş civarında bir indirim geliyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay