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Uşak lise taban puanları 2019 Uşak lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Uşak lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

02 Haziran 2019 Pazar 13:20
Uşak lise taban puanları 2019 Uşak lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Uşak lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Gümüşhane lise yüzdelik dilimleri 2019. 

MERKEZ / Uşak Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi taban puanları

SİVASLI / Dursun Yalım Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MEB Uşak liseleri taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:20
  1. Yozgat
  2. Gümüşhane
  3. Uşak Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019
  4. Uşak Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018
  5. Uşak Liseleri Kontenjanları 2019
  6. Uşak liselerin en küçük puanları 2018
  7. Uşak Anadolu Liseleri Kontenjanları
  8. 2018 2019 Uşak Liselerinin Taban ve Tavan Puanları
  9. Uşak Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  10. Uşak Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  11. Uşak Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  12. Uşak İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  13. Uşak Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  14. Uşak Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  15. Uşak Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  16. Uşak Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019
  17. Uşak Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  18. Uşak Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  19. Uşak Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
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