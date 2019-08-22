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Uşak KYK yurtları bu sene 8 bin öğrenciyi ağırlayacak

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı kentteki kız ve erkek yurtlarında 8 bin öğrenciyi ağırlamaya hazır olduklarını kaydetti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:19
Uşak KYK yurtları bu sene 8 bin öğrenciyi ağırlayacak

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı kentteki kız ve erkek yurtlarında 8 bin öğrenciyi ağırlamaya hazır olduklarını kaydetti.


Can, Uşak’taki KYK yurtlarının Uşak Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilere otel konforunda hizmet sunmaya bu senede devam edeceğini kaydetti. İki kız iki erkek olmak üzere toplam 4 adet yurt ile 3-4 kişilik odalarda tuvalet, banyo, ders çalışma imkanı ve 24 saat sıcak su bulunduğunu ifade eden Can, yurtların yemekhanelerinin de kahvaltı ve akşam yemekleri verildiğini dile getirdi. Can, “Ayrıca etüt salonları, kitap okuma odaları, namaz kılmak isteyenler için mescit, çeşitli spor aktiviteleri, basketbol voleybol sahaları, kış bahçeleri, yeşil alanları ile rahat bir ortam sunuyor. Ayrıca tuvalet ve banyolar engelli öğrencilere de kolaylık sağlıyor. Yurtların her birinden de üniversiteye ulaşım rahatlıkla sağlanabilmektedir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu sene yurtlarımıza hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Uşak’ı şehrimizi kazanan yüksek öğrenim öğrencilerimizi ilimizde misafir etmek ve öğrenim süreleri boyunca onlara güvenli, sağlıklı bir şekilde yurtlarımızda barındırmaya hazırız. 2 kız 2 erkek olmak üzere toplam 4 yurdumuz ve bu yurtlarda yaklaşık 8 bin öğrencimizi misafir etmeye hazırız” dedi.



“Bütün giriş çıkışlarımız parmak izi sistemiyle oluyor”


Yurtların adeta otel konforunda olduğunu ifade eden Can açıklamalarını şöyle sürdürdü:


“Yurtlarımız büyük olup odalar 3-4 kişilik. Tuvaleti banyosu içerisinde gerçekten kalite standardları çok yüksek güvenle kalabilecekleri bir ortam var. Sabah kahvaltısı akşam yemeği şeklinde yemek hizmetimizi öğrencilerimize veriyoruz. Açık büfe alakart sistemimiz sabah 06.30’da başlayıp hafta içi öğlen 13.00’a hafta sonu ise 14.00’a kadar devam edecek. Akşam yemeği de 16.00’da başlayıp gece 23.00’a kadar devam edecek. İkinci öğretim öğrencilerimizi de düşünerek hizmet veriyoruz. Bütün giriş çıkışlarımız parmak izi sistemiyle belli olup ailelerine güvenli bir ortamda 24 saat boyunca öğrencilerin ulaşabilecekleri bir barınma sistemi oluşturuyoruz.”



Yurtlar depreme de dayanıklı


19 Ağustos üniversite yurt kayıtları başladığını hatırlatan Can, kayıtların e-devlet üzerinden yapılabildiğini de anımsattı. Can, “Bu başvuru bireysel anlamda yapılacak. 26 Ağustos saat 23.59’da başvurular son bulacak. Daha sonra açıklanma süreci olacak. Öğrencilerimiz tamamen şeffaf bir şekilde 11 tane kuruma tek tek teyit edilerek yerleştirmesi gerçekleştirilecek” dedi.


Yurtların depreme karşı da güvenli olduğunu aktaran Can, ailelerin çocuklarını gönül rahatlılığı ile yurtlara gönderebileceklerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:19
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