Uşak Karaağaç TOKİ kura sonuçları isim listesi: Uşak Karaağaç TOKİ kura sonuçları 2+1 ve 3+1 kura çekilişi sonucu
TOKİ Uşak Karaağaç kura sonuçları isim listesi hak sahipleri tarafından bir hayli sorgulanıyor. TOKİ Uşak Karaağaç kura sonuçları 2+1 240 konut ve 3+1 81 konut için kura çekilişi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile Uşak Karaağaç TOKİ konutları hak sahipleri belirlendi. TOKİ'den ev sahibi olan vatandaşların mutluluğu gözlerinden okundu. İşte TOKİ Karaağaç kura çekiliş sonuçları isim listesi!
TOKİ Uşak Karaağaç kura sonuçları isim listesi hak sahipleri tarafından bir hayli sorgulanıyor. TOKİ Uşak Karaağaç kura sonuçları 2+1 konut ve 3+1 konut için kura çekilişi yapıldı. TOKİ Uşak Karaağaç konutlarında yer alan ve 1084 başvurunun yapıldığı 2+1 ve 3+1 evlerin hak sahipleri konut belirleme işlemi kura çekilişi ile belirlendi. İşte TOKİ Karaağaç kura çekiliş sonuçları isim listesi!
TOKİ Uşak Karaağaç kura sonuçları isim listesi
Mustafa Parlak
Musa Çankal
Erkan Bozkaya
Rahime Öz
Üzeyir Yıldırım
Yaşar Aşık
Süleyman Tekdemir
Onur Yılmaz
Rabia Ayvalı
Pembe Önak
Hüseyin cıvık
Zeynal Bayram
Dilek Ayvaz
Erdem Günay
Hüseyin Sayar
Hüseyin Akkoyun
Bediha Özkul
Soner Dur
Polat Damar
Hülya Sönmez
Emre Gündüz
Ramazan Akkaya
Mehmet Ali Ülker
Dudu Vural
Salim Öztürk
Damla Güler
Sultan Zengin
Ayşe Çelik
Arif Keskin
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın