Uşak Karaağaç TOKİ kura sonuçları isim listesi: Uşak Karaağaç TOKİ kura sonuçları 2+1 ve 3+1 kura çekilişi sonucu

TOKİ Uşak Karaağaç kura sonuçları isim listesi hak sahipleri tarafından bir hayli sorgulanıyor. TOKİ Uşak Karaağaç kura sonuçları 2+1 konut ve 3+1 konut için kura çekilişi yapıldı. TOKİ Uşak Karaağaç konutlarında yer alan ve 1084 başvurunun yapıldığı 2+1 ve 3+1 evlerin hak sahipleri konut belirleme işlemi kura çekilişi ile belirlendi. İşte TOKİ Karaağaç kura çekiliş sonuçları isim listesi!

TOKİ Uşak Karaağaç kura sonuçları isim listesi

Mustafa Parlak

Musa Çankal

Erkan Bozkaya

Rahime Öz

Üzeyir Yıldırım

Yaşar Aşık

Süleyman Tekdemir

Onur Yılmaz

Rabia Ayvalı

Pembe Önak

Hüseyin cıvık

Zeynal Bayram

Dilek Ayvaz

Erdem Günay

Hüseyin Sayar

Hüseyin Akkoyun

Bediha Özkul

Soner Dur

Polat Damar

Hülya Sönmez

Emre Gündüz

Ramazan Akkaya

Mehmet Ali Ülker

Dudu Vural

Salim Öztürk

Damla Güler

Sultan Zengin

Ayşe Çelik

Arif Keskin

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın