Uşak Belediyesi’nden su fiyatlarında yüzde 20 indirim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ kapsamında sosyal tesislerinde yüzde 10 indirime giden Uşak Belediyesi, 2019 bütçe görüşmelerinde önemli bir karara daha imza attı. Oy birliğiyle alınan kararla su fiyatlarında yüzde 20 indirime gidildi. İndirim 1 Ocak 2019 itibari ile faturalara yansıyacak.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Suda indirim yaparak hemşehrilerimizin rahatlamaları, faturalarını hafifletmeyi amaçladık” dedi.

Halkımızın yanındayız

Ülkemizin ekonomik bir saldırıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Cahan, “Bu taarruzu püskürtüp daha güzel günlere yürüyeceğiz. Biz de bu yürüyüşte halkımızın yanında olacağız” ifadelerini kullandı.