Uşak Belediyesi'nde skandal iddialar: Epstein adası gibi olmuş! İmar müdürü kendi çıplak görüntülerini...

Engin Balım, Uşak'taki durumu "Epstein Adası"na benzeterek, belediye personeli ve bürokratlarla ilgili çok sayıda müstehcen video kaydının bulunduğunu iddia etti. Balım, "Uşak, Epstein Adası gibi olmuş. 254 tane video... Lolita adası gibi. Bunların kimileri aynı kişilerin videosu, kimileri de başka kişilerin videosu" ifadelerini kullandı.

"Kendi görüntülerini çekmişler"

Görüntülerin montaj veya yapay zeka ürünü olmadığını savunan Balım, "Ne yapacaksınız? Birine yapay zeka diyeceksiniz, ötekine montaj diyeceksiniz. Ya adam kendini çekmiş, çıplak! Uşak İmar Müdürü kendini çıplak çekmiş fotoğraf atıyor, belediye personeli başka bir kadına..." diyerek iddialarının vahametine dikkat çekti.

CHP yönetimine eleştiri

Haberde, muhalif gazetecilerin bile CHP'den bu kadarını beklemediği vurgulanırken, Engin Balım CHP genel merkezinin Özkan Yalım hakkında hala bir ihraç kararı vermemesini sert bir dille eleştirdi. Belediye içerisindeki bu iddiaların ardından kamuoyunun gözü CHP kanadından gelecek resmi açıklamaya çevrildi.